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جهاز الأمن الداخلي يعلن إحباط عملية إرهابية في بنغازي والقبض على خلية من 4 أفراد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 08:40 مساء
جهاز الأمن الداخلي يعلن إحباط عملية إرهابية في بنغازي والقبض على خلية من 4 أفراد
شعار جهاز المن الداخلي في بنغازي. (المكتب الإعلامي للجهاز)
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أعلن المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الداخلي في بنغازي، مساء اليوم الأربعاء، إحباط عملية إرهابية والقبض على خلية مكونة من أربعة أفراد بحوزتهم كمية من المتفجرات وُضعت قبل ساعات أمام مقر رئاسة الوزراء والأمن الداخلي.

وقال المكتب الإعلامي في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» إن «قسم التحري والقبض برئاسة جهاز الأمن الداخلي تمكن من القبض على خلية إرهابية مكونة من ثلاثة أشخاص وصاحب المركبة الآلية المفخخة التي وضعت قبل ساعات أمام مقر رئاسة الوزراء والأمن الداخلي وبحوزتهم مجموعة من المتفجرات كانوا ينوون استخدامها لعمليات انتقامية».

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء أسامة الدرسي «حيا كل العاملين برئاسة الجهاز على المجهودات الجبارة وسرعة البديهة التي أدت إلى إحباط العملية الإرهابية والقبض على عناصر الخلية»، وأشاد بتعاون الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي مع جهاز الأمن الداخلي لردع الجريمة.

ونوه المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الداخلي بأنه سيعرض عبر صفحته على «فيسبوك» تسجيلا مرئيا لفيديو الاعترافات لعناصر الخلية الإرهابية «بعد استكمال التحقيقات الأولية».

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