المنفي يتسلم رسالة خطية من رئيس النمسا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

تسلم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رسالة خطية من رئيس جمهورية النمسا الاتحادية، ألكسندر فان دير بيلين، سلمها اليوم الأربعاء، السفير النمساوي لدى ليبيا كريستوف مينيورغ، خلال استقباله في ديوان المجلس الرئاسي بطرابلس.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن لقاء المنفي مع السفير النمساوي تناول أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، مشيرا إلى إشادة السفير النمساوي، بمواقف المجلس الرئاسي المتزنة تجاه القضية الليبية.

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وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن سفير النمسا أكد للمنفي خلال اللقاء دعم بلاده لمشروع المصالحة الوطنية الذي يشرف على تنفيذه المجلس الرئاسي وكذلك دعم ملف الانتخابات.

لقاء المنفي مع سفير النمساء لدى ليبيا كريستوف مينيورغ، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)

سفير النمساء لدى ليبيا كريستوف مينيورغ خلال لقائه مع المنفي في طرابلس، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)