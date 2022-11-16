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سفير فرنسا يبحث في بنغازي تعزيز التعاون الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار المدينة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 06:07 مساء
سفير فرنسا يبحث في بنغازي تعزيز التعاون الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار المدينة
السفير الفرنسي والوفد المرافق له مع مسؤولي بلدية بنغازي، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (بلدية بنغازي)
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بحث السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، خلال زيارته الأولى إلى مدينة بنغازي دور بلاده في ليبيا وفي «تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والشراكة مع المجتمع المدني وتعليم اللغة الفرنسية، إضافة لمساهمة فرنسا في إعادة الإعمار في مدينة بنغازي» وفق ما أعلنته البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأجرى السفير الفرنسي والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، زيارة إلى بلدية بنغازي التقى خلالها رئيس المجلس التسييري للبلدية، الصقر عمران بوجواري، بحضور عضو المجلس التسييري راضية المذبل، ووكيل الديوان ناصر الأوجلي.

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تفعيل التعاون الفرنسي مع مركز بنغازي الطبي
وأضافت بلدية بنغازي أن لقاء بوجواري مع السفير الفرنسي تطرق إلى «انعكاسات الوضع السياسي القائم حاليا على الشأن المحلي للبلدية والخدمات التي تقدمها للمواطنين»، مشيرة إلى أن السفير الفرنسي أبدى من جانبه سعادته لزيارة مدينة بنغازي للمرة الأولى، شاكرا للبلدية حسن الاستقبال، منوها بأن الزيارة لن تكون الأخيرة.

وأعرب السفير الفرنسي عبر حسابه على «تويتر» عن سعادته بزيارة مركز بنغازي الطبي ولقائه مع مديرة المركز فتحية العريبي، واصفا إياه بأنه كان «لقاء مثمرا حول تفعيل التعاون الفرنسي مع المركز الطبي».

السفير الفرنسي مصطفى مهراج خلال لقائه مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (بلدية بنغازي)
السفير الفرنسي مصطفى مهراج خلال لقائه مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (بلدية بنغازي)
رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي خلال استقباله السفير الفرنسي والوفد المرافق له بديوان البلدية، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (بلدية بنغازي)
رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي خلال استقباله السفير الفرنسي والوفد المرافق له بديوان البلدية، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (بلدية بنغازي)
رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري خلال لقائه مع السفير الفرنسي، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (بلدية بنغازي)
رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري خلال لقائه مع السفير الفرنسي، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (بلدية بنغازي)
مسؤولان من بلدية بنغازي من الحاضرين للقاء رئيس المجلس التسييري مع السفير الفرنسي، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (بلدية بنغازي)
مسؤولان من بلدية بنغازي من الحاضرين للقاء رئيس المجلس التسييري مع السفير الفرنسي، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (بلدية بنغازي)
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