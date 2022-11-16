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«الرئاسي» يعقد اجتماعا لمتابعة معدلات الإفصاح والشفافية وترشيد الإنفاق الحكومي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 05:06 مساء
«الرئاسي» يعقد اجتماعا لمتابعة معدلات الإفصاح والشفافية وترشيد الإنفاق الحكومي
الاجتماع الموسع في طرابلس لمتابعة معدلات الإفصاح والشفافية وترشيد الإنفاق الحكومي، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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عقد المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة معدلات الإفصاح والشفافية وترشيد الإنفاق الحكومي، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وشارك في الاجتماع إلى جانب المنفي كل من عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

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ولم يقدم المكتب الإعلامي أي تفاصيل أخرى بشأن الاجتماع الذي يأتي بعد أكثر من شهرين من آخر اجتماع حول هذه المسألة عقد في 23 أغسطس الماضي وجمع الدبيبة والكبير والذي جرى خلاله عرض ملاحظات المصرف المركزي على الانفاق الحكومي.

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