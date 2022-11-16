المشري يبحث مع أعضاء بملتقى الحوار تقريب وجهات النظر للاتفاق على قاعدة دستورية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأربعاء، مع ثلاثة أعضاء بملتقى الحوار السياسي آخر التطورات في البلاد، وسبل دعم الحوار.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان، إن اللقاء حضره أعضاء الملتقى ربيعة أبوراس، وخديجة عبدالعالي، وفائق دنة، وتطرق إلى «تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف للاتفاق على قاعدة دستورية وسلطة تنفيذية موحدة؛ لإنجاز الاستحقاق الانتخابي».

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الأزمة مستمرة في ليبيا

وانفجرت الأزمة في ليبيا مجددا منذ تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، ومذاك وتتصارع على السلطة حكومتا الوحدة الوطنية الموقتة بقيادة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، فيما لم يتفق إلى الآن مجلسا الأعلى للدولة والنواب على قاعدة دستورية تسمح بإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وفي إحاطته الأولى إلى مجلس الأمن في أكتوبر الماضي، رسم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، صورة متشائمة للوضع في ليبيا، حيث قال: «الأزمة السياسية لا تزال قائمة دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للمأزق الذي طال أمده بشأن السلطة التنفيذية».

وفسر ذلك بالقول: «الجهود المبذولة لحل القضايا العالقة المتبقية والمتصلة بالقاعدة الدستورية للانتخابات لا تصب، فيما يبدو، في سبيل اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الجهات الفاعلة ذات الصلة، ما يزيد من تأخير احتمالات إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة لإنهاء المرحلة الانتقالية واستعادة شرعية المؤسسات».