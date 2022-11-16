«التعليم» تمنح سنة استثنائية لطلاب استنفدوا سنوات الرسوب

القاهرة - بوابة الوسط

قرر وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، منح سنة استثنائية لطلاب استنفدوا سنوات الرسوب.

ونص القرار رقم 1890 لسنة 2022 على منح السنة الاستثنائية لطلاب النقل بمرحلة التعليم الثانوي، وطلاب شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للذين استنفدوا سنوات الرسوب، وذلك للعام الدراسي «2022 - 2023»، حسب ما جاء على صفحة وزارة التعليم في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره، أمس الثلاثاء، وإلغاء كل قرار يخالف أحكامه.