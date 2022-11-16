باشاغا يبحث مع سفير فرنسا تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء في مدينة بنغازي، اليوم الأربعاء، حيث بحث الطرفان جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، وسبل مساندة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، بالإضافة إلى دعم الحوار الليبي ومساعي توحيد المؤسسات السيادية.

حضر اللقاء وزير الخارجية حافظ قدور ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات.

لقاء السفير الفرنسي والحبري

وأمس الثلاثاء، التقى السفير الفرنسي نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري في بنغازي، حيث ناقشا التطورات الخاصة بمشروع توحيد المصرف والمعوقات التي تواجهه وسبل الاستمرار في المشروع.

- الحبري يبحث مع سفير فرنسا المعوقات أمام توحيد المصرف المركزي

وتطرق الحبري إلى الوضع المالي والاقتصادي للبلاد في ظل التطورات الأخيرة محليًا ودوليًا، والحلول المقترحة لتخفيف آثار الأوضاع السلبية قدر المستطاع، ومنها قرار مجلس إدارة المصرف القاضي بتعديل سعر صرف الدينار.