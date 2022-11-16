المبروك يطلع على جهود الجمارك في مكافحة التهريب والمخدرات

القاهرة - بوابة الوسط

اطلع وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك على جهود أعضاء مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب بمختلف أنواعه، وعلى رأسها المخدرات.

جاء ذلك خلال اجتماع المبروك أمس الثلاثاء، بمدير عام المصلحة، ومدراء الإدارات والمناطق، ورؤساء المنافذ البرية والبحرية على مستوي البلاد، حسب بيان المالية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وقال المبروك إنه عقد هذا اللقاء للوقوف على المشكلات والتحديات والعراقيل التي تواجه سير عمل أفراد المصلحة، والارتقاء بأدائها وتطوير إمكاناتها وقدراتها.

واستمع إلى مداخلات الحضور حول الصعوبات التي تواجه سير عملهم، وكيفية معالجتها، ووضع الحلول والآليات للحد منها، حيث اتفقوا جميعا على تكثيف مثل هذه الاجتماعات لتطوير آلية العمل الجمركي.