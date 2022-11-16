«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى شحات

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة، على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح جنوبية غربية إلى غربية، سرعتها بين 10 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تسجل 25 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.