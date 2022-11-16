«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى شحات

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة، على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح جنوبية غربية إلى غربية، سرعتها بين 10 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تسجل 25 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الساحل من بنغازي إلى أقصى الساحل.
- الرياح غربية إلى جنوبية غربية، وتكون شمالية غربية اليوم على الساحل من درنة إلى طبرق، سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل غدًا إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تسجل 24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب الأتربة.
تعليقات