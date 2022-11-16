الحداد يشارك في معرض الدفاع الباكستاني

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رئيس الأركان العامة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد، في فعاليات معرض الدفاع الدولي الباكستاني في نسخته الحادية عشرة، وذلك بدعوة من رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الباكستاني.

ويقام المعرض في مدينة كراتشي، خلال الفترة بين 15 إلى 18 نوفمبر الجاري، حسب بيان رئاسة الأركان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

- الحداد يمثل ليبيا في اجتماع مبادرة «5+5 الأوروبية - المغاربية» بالرباط

- الحداد والناظوري يشاركان معرض الطيران والدفاع بتونس

وتأتي هذه المشاركة في إطار التعاون الدفاعي بين ليبيا وباكستان، وتوثيق العلاقات المشتركة في مجال التدريب وتبادل الخبرات.

الحداد خلال لقائه رئيس أركان باكستان.