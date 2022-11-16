السوق الرسمية: ارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملتين الأوروبية والبريطانية في السوق الرسمية، الأربعاء، مقارنة بتعاملات، الثلاثاء.

وزاد سعر اليورو إلى 5.07 دينار مقابل 5.06 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.81 دينار مقابل 5.77 دينار أمس.

في حين استقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.89 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وبالنسبة لأسعار العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.30 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، والدينار التونسي عند 1.52 دينار.

واستقرت الليرة التركية عند مستوى 0.26 دينار، واليوان الصيني عند 0.69 دينار.