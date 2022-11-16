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وزارة الصحة بحكومة باشاغا: وفاة 9 أطفال مصابين بالأورام بعد تأخر فتح الاعتمادات لعلاجهم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 10:05 صباحا
وزارة الصحة بحكومة باشاغا: وفاة 9 أطفال مصابين بالأورام بعد تأخر فتح الاعتمادات لعلاجهم
عثمان عبدالجليل خلال تفقده طفلة تتلقى العلاج بمستشفى بنغازي لطب الأطفال، 11 سبتمبر 2022، (المكتب الإعلامي للحكومة)
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أعلنت وزارة الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وفاة تسعة أطفال مصابين بالأورام في مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي.

وقالت إنها قررت إيفادهم للعلاج في الخارج منذ شهرين، إلا أن هذا لم يحدث بسبب تأخر الإجراءات المصرفية، ومنها سياسة مصرف ليبيا المركزي، في عدم الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية للمستشفى، وذلك لصالح مركز الحسين التخصصي بالمملكة الأردنية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

ودعت الوزارة، الجهات التشريعية والرقابية التدخل لإلزام المصرف المركزي بفتح الاعتمادات المستندية اللازمة، وفي أسرع وقت ممكن، لإيفاد الأطفال المصابين بالأورام إلى الخارج لتلقي علاجهم المطلوب، مخلية مسؤوليتها من أي تأخير في هذا الصدد.

قرار بعلاج 61 طفلًا مصابين بالأورام
وفي 11 سبتمبر الماضي، قرر وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عثمان عبدالجليل، علاج 61 طفلاً من مرضى الأورام وزراعة النخاع بالخارج، وذلك خلال زيارته المستشفى في بنغازي، رفقة وزير المالية والتخطيط بالحكومة المكلفة أسامة حماد.

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وأكد حماد حينها دعم المالية لعلاج مرضى الأورام وزراعة النخاع الذين يحتاجون إلى العلاج بالخارج، وتوفير التفويضات المالية اللازمة للشروع في ذلك.

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