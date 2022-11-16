حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 16 نوفمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة نهار اليوم الأربعاء، على بعض مناطق الشمال الشرقي، مع نشاط نسبي للرياح فترة النهار على بعض الشمال الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و28 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر غدًا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة فترة الظهيرة على بعض المناطق، قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار أحيانًا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

تتكاثر السحب اليوم على المنطقة الممتدة من المرج إلى طبرق، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة متفرقة، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط غدًا على بعض مناطق، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية، ولا تتجاوز 19 درجة مئوية اليوم على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل زيادة طفيفة غدًا على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نسبيًا على غدامس والحمادة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.