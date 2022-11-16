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الحويج يبحث مع أمين الاتحاد العربي للمعارض التعاون في تنظيم المؤتمرات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 08:51 صباحا
الحويج يبحث مع أمين الاتحاد العربي للمعارض التعاون في تنظيم المؤتمرات
لقاء الحويج والأمين العام للاتحاد العربي للمعارض 15 نوفمبر 2022 (وزارة الاقتصاد)
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بحث وزير الاقتصاد والتجار بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، مع الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية محمود الجراح، التعاون في تنظيم المؤتمرات والمعارض على المستوى الإقليمي والدولي؛ بهدف تبادل الخبرات وزيادة حجم التبادل التجاري والعمل على دعم قطاعات التجارة والصناعة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في العاصمة طرابلس أمس الثلاثاء، بحضور رئيس المكتب الإقليمي للاتحاد في ليبيا الطاهر الزوبيك، حسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد الحويج أهمية دور الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية في تعزيز التعاون التجاري ودعم الاقتصاد العربي، مشيرًا إلى ضرورة دعم اقتصاد المعرفة الذي يسهم في رسم السياسة الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي.

ودعا إلى مزيد من التعاون بتنظيم فعاليات مشتركة تستهدف قطاعات التجارة والصناعة والزراعة، وطرح الفرص الاستثمارية الواعدة داخل ليبيا.

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