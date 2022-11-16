شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: دستور ليبيا.. بين المحكمة الأفريقية وسلطة الأمر الواقع

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، الثلاثاء، الضوء على توجه الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لرفع دعوى ضد من وصفتهم بـ«سلطات الأمر الواقع» في ليبيا، متهمة إياهم بمنع الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة في 29 يوليو 2017.

وفي بيان تلقته «بوابة الوسط» الإثنين، قالت لجنة التواصل المكلفة من الهيئة إنها عقدت يوم السبت «اجتماعا تشاوريا» استعرضت فيه «إمكانية اللجوء للقضاء الدولي للفصل في الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الأجسام التشريعية والقضائية المتعلقة بالاعتداء الصارخ على حق الشعب في تقرير مصيره والعبث بإرادته واغتصابها وإخراجها من سياقها الطبيعي».

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وفتح البرنامج نقاشا حول تلك الخطوة التصعيدية التي أقدمت عليها الهيئة، لمناقشة مدى فاعلية هذا الإجراء من عدمه، وما الخطوات المترتبة عليه؟ وذلك مع كل من: عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصور، والكاتب المختص بالشأن الأفريقي مكي المغربي، وعضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري.

يذكر أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أصدرت، في 21 سبتمبر الماضي، حكمًا ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد وطالبته بالعودة للديمقراطية الدستورية وإلغاء عدة مراسيم. ونص حكم المحكمة الأفريقية على إلغاء الأوامر الرئاسية للرئيس قيس سعيد الصادرة في سبتمبر 2021، التي أعفى بموجبها رئيس الحكومة وزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة.

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