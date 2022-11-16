الدبيبة يوجه بترشيد الإنفاق الحكومي.. سيارتان فقط لحماية الوزير

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، تعليماته للوزراء والوكلاء ورؤساء الأجهزة والهيئات العامة والمؤسسات المدنية، بحصر المركبات الآلية المخصصة للمرافقة والحماية بما لا يتجاوز السيارتين للوزراء ومن في حكمهم، وواحدة لغيرهم من المذكورين.

ووجه الدبيبة، في منشور رقم 12 لسنة 2022، الجهات المذكورة بعدم إشهار أسلحة الحماية إلا في حالة الضرورة، على أن يتولى وزير الدفاع ووزير الداخلية التنسيق بشأن تنفيذ التعليمات، بحسب منشور عبر صفحة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

- ديوان المحاسبة يتابع معدلات الإنفاق الحكومي في اجتماع مع الدبيبة ومسؤولين آخرين