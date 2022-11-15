فريق من «الإنتربول» يشرح للطرابلسي عملية استخدام البيانات البيومترية لتعزيز أمن الحدود

القاهرة - بوابة الوسط

قدم الفريق الموفد من المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأمانة العامة للإنتربول المعني بتنفيذ عملية استخدام البيانات البيومترية لتعزيز أمن الحدود «HOTSPOT»، شروحًا وافية حول العملية إلى وكيل عام وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المكلف بتسيير مهام الوزارة عماد الطرابلسي.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الطرابلسي استمع من فريق «الإنتربول» خلال استقبالهم اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في طرابلس إلى «شروح وافية من قبل أعضاء الفريق عن العملية وأهدافها ومدى أهميتها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وضبط المطلوبين».

استخدام البيانات البيومترية لتعزيز أمن الحدود

ومشروع عملية استخدام البيانات البيومترية لتعزيز أمن الحدود «HOTSPOT» أطلقه «الإنتربول» قبل ثلاثة عقود ويهدف إلى استخدام بصمات الأصابع وصور الوجه للمساعدة على كشف المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمجرمين الذين يحاولون عبور الحدود بصورة غير مشروعة، ويسهم المشروع في الوقت نفسه في تعطيل الشبكات التي تسهل سفرهم.

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ويهدف المشروع في المقام الأول إلى تمكين البلدان الأعضاء في قاعدة بيانات «الإنتربول» من عمليات التقصي للمساعدة على المدى الطويل، على كشف المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمجرمين الذين يحاولون عبور الحدود مستغلين تدفقات الهجرة غير النظامية، بحسب وثائق المشروع.

الطرابلسي يؤكد على زيادة الدورات التدريبية الأمنية مع «الإنتربول»

وأضافت وزارة الداخلية أن الطرابلسي أكد خلال لقائه مع فريق «الإنتربول» ضرورة «زيادة وتيرة الدورات التخصصية في شتى مجالات العلوم الأمنية وتعزيز التعاون والعمل المشترك مع الأمانة العامة للإنتربول للرفع من مستوى أداء أعضاء الوزارة في مختلف المجالات الأمنية».

وحضر الاجتماع مدير مكتب الوزير المكلف ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية ومدير مركز المعلومات والتوثيق والمسؤول عن متابعة سير تنفيذ عملية استخدام البيانات البيومترية لتعزيز أمن الحدود.

تدريب العاملين بمراكز إيواء المهاجرين على استعمال جهاز للكشف عن الإرهابيين

ونوهت وزارة الداخلية بأن فريق «الإنتربول» مكلف بتدريب العاملين بمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين على استعمال جهاز «BIOSLED» الذي يساهم في كشف المقاتلين الإرهابيين والمجرمين المطلوبين الذين يحاولون عبور الحدود مستغلين تدفق الهجرة غير الشرعية.

أعضاء فريق «الإنتربول» المعني بتنفيذ عملية استخدام البيانات البيومترية لتعزيز أمن الحدود. (وزارة الداخلية)