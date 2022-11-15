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باتيلي: حل الأزمة الليبية لن يأتي من الخارج

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 10:03 مساء
باتيلي: حل الأزمة الليبية لن يأتي من الخارج
الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي يتحدث خلال مؤتمر صحفي في سبها، الإثنين 14 نوفمبر 2022 (تصوير - رمضان كرنفودة)
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كرر الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، دعوته إلى ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت، باعتبارها المخرج من أزمة الانسداد السياسي التي تمر بها البلاد.

وقال باتيلي، خلال مؤتمر صحفي بختام زيارة لمدينة سبها أمس الإثنين، إن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدعو إلى إجراء الانتخابات وإعادة المسار الديمقراطي في ليبيا، مشيرًا إلى السجناء السياسيين في الجنوب ومختلف البلاد، قائلاً: «ينبغي أن ندعم إعادة الاستقرار والأمن فى ليبيا ولا يمكن أن يحدث ذلك من دون ضمان الحريات الأساسية».

زيارة باتيلي إلى سبها
وزار باتيلي مدينة سبها بصحبة نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جورجيت غانيون، وممثلي مختلف الوكالات التابعة للأمم المتحدة، حيث عقدوا اجتماعات في المدينة لدعم أهالي فزان.

- باتيلي: قلقون إزاء عدم التقدم في المسار العسكري

وتحدث المبعوث الأممي عن الأزمة التي تعصف بالبنية التحتية في الجنوب، وأزمة الغذاء، بالإضافة إلى حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه استمع في سبها لدعوات احترام سلامة الأراضي الليبية وإنهاء عسكرة الوضع فى ليبيا.

وردًا على سؤال لمراسل «الوسط» عن التحديات التي يواجهها في ليبيا، قال باتيلي إنه يستكمل الإنجازات التي حققها من سبقوه في قيادة البعثة الأممية من أجل تمكين ليبيا من الوصول إلى السلام والاستقرار المنشود.

باتيلي: حل الأزمة بيد الليبيين
وتابع: «حل الأزمة فى ليبيا لن يأتي من الخارج، وليس بيد الأمم المتحدة وحدها وليس بيد القوى الأجنبية، لكنه بيد الليبيين، وينبغي أن يعملوا معًا ويلتقوا ويتحاوروا ويتناقشوا من أجل الوصول إلى حل توافقي».

واختتم: «أدعو القيادة الليبية على جميع الأصعدة والمستويات، ومن هم على رأس المؤسسات الليبية إلى الاستماع لنداء الشعب الليبي ووضع حد لمعاناة الشعب من خلال تطبيق انتخابات حرة ونزيهة وهذا هو مطلب الشعب الليبي».

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