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السني: الحل في ليبيا يستند على إيقاف التدخل الخارجي وعدة دول تفصل لنا حلولا تناسبها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 09:23 مساء
السني: الحل في ليبيا يستند على إيقاف التدخل الخارجي وعدة دول تفصل لنا حلولا تناسبها
السني خلال إحاطة أمام إحدى جلسات مجلس الأمن. (أرشيفية: بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة)
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قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني إن الحل في ليبيا «يستند على إيقاف التدخل الخارجي المباشر وغير المباشر» في الشؤون الداخلية للبلاد، لافتًا إلى أن «عدة دول باتت تفصل لنا حلولًا تناسبها».

وأضاف السني في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أن على المجلس وأعضاء المجتمع الدولي احترام إرادة الليبيين في إنهاء الأزمة وتحقيق الاستقرار في بلادهم بعيدًا عن أي تدخلات تؤثر سلبًا على جهود التقارب فيما بينهم.

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وأكد السني لأعضاء مجلس الأمن أن الليبيين «ملوا من كثرة الجلسات والبيانات دون تأثيرات فاعلة»، آملًا أن يتغير موقف المجلس والمجتمع الدولي بشأن الأزمة في ليبيا قريبًا.

وشدد السني في كلمته على ضرورة «إنهاء الوجود الأجنبي على الأراضي الليبية بكافة مسمياته»، داعيًا إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وعدم تكرار أخطاء الماضي بإنهاء المراحل الانتقالية.

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