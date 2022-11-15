مندوب الإمارات: لا بد للمجتمع الدولي من اتباع نهج موحد يتماشى مع رغبة الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

دعا مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى «اتباع نهج موحد يتماشى مع رغبة الليبيين»، والنظر بجدية في تفعيل المبادرات الأممية بشأن ليبيا خصوصًا مؤتمر برلين الذي جرى تدشينه مطلع العام 2020.

وقال مندوب الإمارات أمام مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، «لا بد للمجتمع الدولي من اتباع نهج موحد يتماشى مع رغبة الليبيين في إيجاد حل ليبي ليبي ويدعمهم في تحقيق ذلك»، مشددًا على ضرورة «البناء على توافق مجلس الأمن ووحدته التي انعكست في تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة».

مندوب الإمارات يدعو إلى تفعيل المبادرات الأممية بشأن ليبيا

وطالب مندوب الإمارات بـ«النظر جديًا في تفعيل المبادرات الأممية خصوصا مؤتمر برلين بحيث تشمل جميع الأطراف المعنية وفي مقدمتهم الليبيون»، حاثًا كذلك وبالتزامن مع هذه الجهود على ضرورة «مراعاة أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في حاجة إلى منحه الوقت والمساحة الكافية للعمل مع جميع الأطراف والشركاء في ليبيا للوصول إلى تسوية شاملة للقضية الليبية».



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ولفت أيضا إلى أهمية «استكمال الإجراءات اللازمة للقاعدة الدستورية التي ستُعقد على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية»، داعيًا إلى اتخاذ الخطوات التنفيذية المطلوبة لإنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت وبما يلبي طموحات الشعب الليبي وينهي المراحل الانتقالية ويحقق الاستقرار السياسي المستدام.

مندوب الإمارات يدعو إلى خطوات ملموسة لتوحيد المؤسسات العسكرية في ليبيا

ورحب مندوب الإمارات بجهود الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي في جمع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وعقد اجتماعهم الأخير في مدينة سرت، مؤكدًا أهمية اتفاق وقف إطلاق النار والالتزام بوقف التصعيد والتحشيد العسكري.

ودعا مندوب الإمارات في ختام كلمته إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتوحيد المؤسسات العسكرية، مكررًا الدعوة إلى سحب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة وذلك لضمان عدم تكرار الاشتباكات في ليبيا.