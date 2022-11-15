بالصور.. الداخلية تعلن تفكيك متفجرات وعبوات ناسفة في الكراريم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، تفكيك متفجرات وعبوات ناسفة بمنطقة الكراريم بالقرب من طريق السكة بالعاصمة طرابلس.

وأشارت الداخلية في بيان إلى «ورود بلاغ لفرع جهاز المباحث الجنائية الوسطى، مفاده وجود كمية من الذخائر والقذائف بمنطقة الكراريم بالقرب من طريق السكة مبعثرة، وبعضها غير متفجر بعد محاولة التخلص منها بطريقة غير سليمة».

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وأوضحت أن خبراء متخصصين بمكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة بالفرع توجهوا لمكان وجود الذخائر، وجرى نقلها الى المكان المخصص وإتلافها بالطرق الآمنة المتبعة، ومسح المكان بالكامل وتأمينه.

وفي أغسطس الماضي، جرى انتشال صاروخ وقذائف غير متفجرة من أماكن مختلفة بمناطق باب بن غشير ومستشفى شارع الزاوية في طرابلس من مخلفات الاشتباكات التي شهدتها المدينة في الشهر نفسه.

متفجرات وعبوات ناسفة جرى تفكيكها في الكراريم، 15 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)

متفجرات وعبوات ناسفة جرى تفكيكها في الكراريم، 15 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)

متفجرات وعبوات ناسفة جرى تفكيكها في الكراريم، 15 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)

متفجرات وعبوات ناسفة جرى تفكيكها في الكراريم، 15 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)