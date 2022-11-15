النيران تلتهم منزلا جنوب سرت بسبب تأخر وصول سيارات الإطفاء

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

احترق منزل أحد المواطنين بمنطقة القرضابية أبوهادي جنوب مدينة سرت بالكامل جراء اندلاع النيران فيه وتأخر وصول سيارات الإطفاء إلى موقع المنزل، اليوم الثلاثاء، دون وقوع أضرار بشرية.

وأفاد مصدر محلي «بوابة الوسط» بأن المنزل المحترق يعود للمواطن الطاهر أبوبكر الطرشاني، مشيرًا إلى تأخر وصول سيارات الإطفاء إلى موقع المنزل بسبب صعوبة الطريق وبُعد المسافة.

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وذكر المصدر أن الطريق المؤدي إلى منطقة القرضابية أبوهادي جنوب سرت، عبارة عن طريق مراعي غير معبدة ومتوقفة على التنفيذ، معتبرًا أن رصفها كان يمكن أن يجنب المنطقة الكثير من الكوارث.