الكبير يستعرض جهود «المركزي» في مكافحة الفساد أمام مؤتمر علمي بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، اليوم الثلاثاء، جهود المصرف بالتعاون مع مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد، مشيرًا إلى ثلاثة محددات لمكافحة هذه الظاهرة لما لها من تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر العلمي الذي عُقِد صباح اليوم الأربعاء بفندق كورنثيا في العاصمة طرابلس بعنوان «مكافحة الفساد ودورها في دعم الاستقرار» الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين من قيادات رقابية وأمنية.

وأكد الكبير في كلمته التي نشر مقتطفات منها مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» قيادة المصرف لجهود مكافحة الفساد مع مؤسسات الدولة المعنية «كونه السلطة النقدية والمشرف المباشر على القطاع المصرفي والمالي من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات الليبية، وباقي إداراته».

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الكبير يوضح محددات مكافحة الفساد

وأوضح الكبير في كلمته أمام الحضور أن «مكافحة الفساد تستدعي توظيف كل الإمكانات وتكاتف الجهود بين الجميع لمواجهته والحد منه مع وجود الإرادة القوية».

وشارك في المؤتمر العلمي كل من عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ووفد من ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الأمن الداخلي، وعدد من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

مؤتمر مكافحة الفساد في طرابلس، الثلاثاء 15 نوفمبر 2022. (مصرف ليبيا المركزي)

مشاركة الكبير في مؤتمر مكافحة الفساد في طرابلس، الثلاثاء 15 نوفمبر 2022. (مصرف ليبيا المركزي)

مؤتمر مكافحة الفساد في طرابلس، الثلاثاء 15 نوفمبر 2022. (مصرف ليبيا المركزي)