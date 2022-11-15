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الخارجية تنعي السفير غيث سيف النصر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 05:51 مساء
الخارجية تنعي السفير غيث سيف النصر
الدبلوماسي والسفير الراحل غيث سالم سيف النصر. (أرشيفية)
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نعت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية السفير غيث سالم سيف النصر، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، قائلة إنه «فقيد الدبلوماسية الليبية وإحدى قاماتها الكبار». 

وقالت الوزارة، في بيان التعزية إن «الفقيد عاصر مراحل مهمة من تاريخ الدبلوماسية الليبية وكان له دور بارز في تطويرها من خلال المناصب التي تقلدها والأعمال التي أنجزها، ومنها نائب مدير الشؤون الأفريقية ومدير الشؤون العربية حتي تقاعده العام 2004».

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وأضافت «عُرف عن سعادة السفير غيث سيف النصر دماثة الخلق والمهنية العالية، والعطاء اللامحدود في العمل الدبلوماسي». وقالت الخارجية «تربط السفير غيث سالم سيف النصر علاقات كثيرة بمختلف صناع القرار في دول عدة أفاد بها بلاده وقضاياها وساهم في تحسين علاقاتها مع كثير من الدول».

وتقدمت الوزارة «بأحر التعازي إلى أسرته وذويه وكل محبيه سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».

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