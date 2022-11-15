الدبيبة يستقبل منظمة «ليبوتكس» للروبوتات

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الثلاثاء في ديوان مجلس الوزراء، منظمة ليبوتكس للروبوتات، و4 فرق تابعة لها من بلديتي طرابلس وبنغازي.



أكد الدبيبة «ضرورة الاهتمام بهذا المجال»، مشيدًا «بمشاركات منظمة ليبوتكس للروبوتات المحلية والدولية التي نفتخر بها».

الدبيبة يصدر تعليمات لوزير الشباب والتربية والتعليم

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تعليماته لوزيري الشباب والتربية والتعليم، ورئيس هيئة البحث العلمي، بضرورة خلق بيئة مناسبة للقيام بمناشطهم في ظروف جيدة، وأن تتولى وزارة الشباب تنظيم البطولة المحلية للفرق في فبراير المقبل، وكذلك البطولة الإقليمية في مارس المقبل.

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واستعرض شباب المنظمة عددًا من منتجاتهم أمام رئيس الوزراء وقدموا الشرح اللازم لها، بحضور وزير الشباب فتح الله الزني، ورئيس هيئة البحث العلمي.

الدبيبة خلال استقبال منظمة ليبوتكس للروبوتات في ديوان مجلس الوزراء، 15 نوفمبر 2022. (مجلس الوزراء)

الدبيبة خلال استقبال منظمة ليبوتكس للروبوتات في ديوان مجلس الوزراء، 15 نوفمبر 2022. (مجلس الوزراء)

الدبيبة خلال استقبال منظمة ليبوتكس للروبوتات في ديوان مجلس الوزراء، 15 نوفمبر 2022. (مجلس الوزراء)

الدبيبة خلال استقبال منظمة ليبوتكس للروبوتات في ديوان مجلس الوزراء، 15 نوفمبر 2022. (مجلس الوزراء)