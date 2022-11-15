تداعيات الجمود السياسي بليبيا في مؤتمر «ظل المتوسط 2022» اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق اليوم الثلاثاء في روما النسخة الحادية عشرة من مؤتمر «ظل المتوسط 2022»، التي تركز على الجمود السياسي في ليبيا وتداعياته في منطقة الساحل، حسبما ذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.



ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر في «بلاتسو غويدوني» مقر الأمانة العامة للدفاع والمديرية الوطنية للتسلح في العاصمة الإيطالية روما، وسط حضور متوقع لأكثر من 200 ضيف من 31 دولة و25 منظمة في هذا الحدث الذي يستمر يومين، والذي يجري تنظيمه بالاشتراك مع القيادة البحرية لحلف شمال الأطلسي «ناتو» (ماركوم)، بهدف تتبع صورة للوضع المعقد الذي تعيشه منطقة البحر الأبيض المتوسط.

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عمليات الأمن البحري

ويناقش المؤتمر عمليات الأمن البحري في فترة الترابط بين الصراع والغذاء والطاقة وتغير المناخ بين أوروبا وشمال أفريقيا بعد الحرب في أوكرانيا. وهذه هي المرة الثالثة التي يجري فيها تنظيم المؤتمر من قبل العملية البحرية الأوروبية في البحر المتوسط والمعروفة اختصارا بـ«إيريني» والأولى من حيث الحضور بعد جائحة كورونا.

ويسعى المتحدثون رفيعو المستوى إلى إلقاء الضوء على التداعيات المحتملة على نهج التحالف والاتحاد الأوروبي للأمن البحري في البحر الأبيض المتوسط.