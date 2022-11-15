Atwasat

تداعيات الجمود السياسي بليبيا في مؤتمر «ظل المتوسط 2022» اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 03:09 مساء
تداعيات الجمود السياسي بليبيا في مؤتمر «ظل المتوسط 2022» اليوم
فرقاطة فرنسية مشاركة في عملية إيريني، 20 أكتوبر 2020، (موقع العملية الإلكتروني)
alwasat radio

تنطلق اليوم الثلاثاء في روما النسخة الحادية عشرة من مؤتمر «ظل المتوسط 2022»، التي تركز على الجمود السياسي في ليبيا وتداعياته في منطقة الساحل، حسبما ذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر في «بلاتسو غويدوني» مقر الأمانة العامة للدفاع والمديرية الوطنية للتسلح في العاصمة الإيطالية روما، وسط حضور متوقع لأكثر من 200 ضيف من 31 دولة و25 منظمة في هذا الحدث الذي يستمر يومين، والذي يجري تنظيمه بالاشتراك مع القيادة البحرية لحلف شمال الأطلسي «ناتو» (ماركوم)، بهدف تتبع صورة للوضع المعقد الذي تعيشه منطقة البحر الأبيض المتوسط.

- إيريني: تركيا ترفض مجددا تفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ميناء مصراتة
- أرسلت 35 تقريرا إلى مجلس الأمن.. «إيريني» تعلن حصيلة نشاطها خلال عامين

 عمليات الأمن البحري
ويناقش المؤتمر عمليات الأمن البحري في فترة الترابط بين الصراع والغذاء والطاقة وتغير المناخ بين أوروبا وشمال أفريقيا بعد الحرب في أوكرانيا. وهذه هي المرة الثالثة التي يجري فيها تنظيم المؤتمر من قبل العملية البحرية الأوروبية في البحر المتوسط والمعروفة اختصارا بـ«إيريني» والأولى من حيث الحضور بعد جائحة كورونا.

ويسعى المتحدثون رفيعو المستوى إلى إلقاء الضوء على التداعيات المحتملة على نهج التحالف والاتحاد الأوروبي للأمن البحري في البحر الأبيض المتوسط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الملياردير جيف بيزوس سيتبرع بمعظم ثروته للجميات الخيرية

الملياردير جيف بيزوس سيتبرع بمعظم ثروته للجميات الخيرية
ليبيا في قبضة العفريت الأزرق!

ليبيا في قبضة العفريت الأزرق!
تقرير لـ«الكونغرس» يكشف فواتير مسؤولين عرب في فندق ترامب خلال رئاسته

تقرير لـ«الكونغرس» يكشف فواتير مسؤولين عرب في فندق ترامب خلال رئاسته
منظمات غير حكومية: «توتال إنرجي» تتصدر المشاريع الجديدة في أفريقيا

منظمات غير حكومية: «توتال إنرجي» تتصدر المشاريع الجديدة في أفريقيا
وفاة الدبلوماسي غيث سيف النصر عن عمر ناهز 80 عاما

وفاة الدبلوماسي غيث سيف النصر عن عمر ناهز 80 عاما
نجاة الإعلامي الأميركي جاي لينو من الموت في حريق سيارته

نجاة الإعلامي الأميركي جاي لينو من الموت في حريق سيارته
الأمم المتحدة: عدد سكان العالم تخطى 8 مليارات نسمة

الأمم المتحدة: عدد سكان العالم تخطى 8 مليارات نسمة
كوليبالي: نرغب في تكرار إنجاز «مونديال 2002»

كوليبالي: نرغب في تكرار إنجاز «مونديال 2002»
شاهد في «اقتصاد بلس»: مليارا دولار قيمة الصادرات التركية لليبيا في 10 أشهر

شاهد في «اقتصاد بلس»: مليارا دولار قيمة الصادرات التركية لليبيا في 10 أشهر
«لعيب».. تميمة قطر المونديالية

«لعيب».. تميمة قطر المونديالية
بنس: كلمات ترامب قبيل اقتحام الكابيتول عرضت أميركيين «للخطر»

بنس: كلمات ترامب قبيل اقتحام الكابيتول عرضت أميركيين «للخطر»
«إعلان كبير» مرتقب لترامب الثلاثاء.. هل يترشح للانتخابات الرئاسية؟

«إعلان كبير» مرتقب لترامب الثلاثاء.. هل يترشح للانتخابات الرئاسية؟
تعليقا على منع اجتماع مجلس الدولة.. السفارة البريطانية: عرقلة نشاط المؤسسات المدنية أمر غير مقبول

تعليقا على منع اجتماع مجلس الدولة.. السفارة البريطانية: عرقلة نشاط المؤسسات ...
«غرف حسّية» لمصابي التوحد.. قطر تضيف جمهورا جديدا للمونديال

«غرف حسّية» لمصابي التوحد.. قطر تضيف جمهورا جديدا للمونديال
«بوابة الوسط» تكشف فحوى أحدث رسائل وزارة الرياضة للجنة الأولمبية الليبية

«بوابة الوسط» تكشف فحوى أحدث رسائل وزارة الرياضة للجنة الأولمبية الليبية
حزب العمال الكردستاني ينفي أي دور له بانفجار إسطنبول

حزب العمال الكردستاني ينفي أي دور له بانفجار إسطنبول
كائنات فضائية وسفر بالصواريخ.. كيف يرى إيلون ماسك المستقبل؟

كائنات فضائية وسفر بالصواريخ.. كيف يرى إيلون ماسك المستقبل؟
شركات الموضة مسؤولة عن 4% من انبعاثات غازات الدفيئة بما تعادل حصة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا

شركات الموضة مسؤولة عن 4% من انبعاثات غازات الدفيئة بما تعادل حصة ألمانيا وفرنسا...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المشري يبحث مع وزير خارجية الكونغو جهود المصالحة
المشري يبحث مع وزير خارجية الكونغو جهود المصالحة
تراجع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية
تراجع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية
تداعيات الجمود السياسي بليبيا في مؤتمر «ظل المتوسط 2022» اليوم
تداعيات الجمود السياسي بليبيا في مؤتمر «ظل المتوسط 2022» اليوم
اللافي لـ«بن قدارة»: حريصون على تحييد مؤسسة النفط من التجاذبات السياسية
اللافي لـ«بن قدارة»: حريصون على تحييد مؤسسة النفط من التجاذبات ...
الكوني: هدف الحروب التي شهدتها طرابلس هو السيطرة على القرار والمال
الكوني: هدف الحروب التي شهدتها طرابلس هو السيطرة على القرار ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري...
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة...
مديرية أمن تاجوراء تكشف معلومات جديدة بشأن واقعة خطف امرأة وأطفالها
مديرية أمن تاجوراء تكشف معلومات جديدة بشأن واقعة خطف امرأة ......
المزيد
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية في 5 مؤسسات
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية ......
اللافي يؤكد لرئيس بعثة الاتحاد الأفريقي عزم المجلس استكمال مسارات المصالحة الوطنية
اللافي يؤكد لرئيس بعثة الاتحاد الأفريقي عزم المجلس استكمال ......
المنفي يبحث مع وزير خارجية الكونغو تطورات الأوضاع في ليبيا
المنفي يبحث مع وزير خارجية الكونغو تطورات الأوضاع في ليبيا...
الكوني: هدف الحروب التي شهدتها طرابلس هو السيطرة على القرار والمال
الكوني: هدف الحروب التي شهدتها طرابلس هو السيطرة على القرار ......
اللافي لـ«بن قدارة»: حريصون على تحييد مؤسسة النفط من التجاذبات السياسية
اللافي لـ«بن قدارة»: حريصون على تحييد مؤسسة النفط من ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط