مسؤول بديوان المحاسبة: الفساد يؤثر على الأمن والاستحقاق الانتخابي

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول في ديوان المحاسبة إن «الفساد أحد أهم أسباب التوترات الأمنية، وضعف نظام التعليم والصحة»، مشيرًا إلى أنه «يعزز مظاهر الظلم، ويؤثر على كل الاستحقاقات الانتخابية».

وشارك وفد ديوان المحاسبة الليبي برئاسة مدير مكتب التفتيش والمتابعة د. مصطفى الأسمر، في المؤتمر العلمي تحت عنوان «مكافحة الفساد لدعم الاستقرار» الذي أقيم صباح، اليوم الثلاثاء، بفندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس. وقال الأسمر، إن «مكافحة الفساد يعد محورًا أساسيًا في أي عملية إصلاح أو مصالحة، ولا يتم ذلك إلا بتعزيز الشفافية والمحاسبة وإنفاذ القانون».

شكشك يشارك في اجتماعات «الإنكوساي» بالبرازيل

شكشك يتحدث عن «أثر إيجابي» لتقرير المحاسبة.. ويطالب بتجديد تشريعات إدارة المال العام

ديوان المحاسبة يستعين بخبراء شركة دولية لمراجعة هيئات ومؤسسات عامة

وأضاف مدير مكتب التفتيش والمتابعة: «من أهداف ديوان المحاسبة الرئيسية إحداث فارق في حياة المواطن، وذلك من خلال تعزيز الرقابة على الجهات الحكومية»، مشيرًا إلى أن «انتشار الفساد في مؤسسات الدولة من أهم الأسباب التي تعرقل استقرار الوطن».

وأثنى المشاركون في المؤتمر على جهود ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد، ودوره الفعّال في صيانة المال العام، والقيام بواجبه بكل مهنية رغم كل الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد.

مدير مكتب التفتيش والمتابعة بديوان المحاسبة د.مصطفى الأسمر يلقي كلمة خلال المؤتمر في العاصمة طرابلس. (ديوان المحاسبة)

المشاركون يستمعون إلى كلمة مدير مكتب التفتيش والمتابعة بديوان المحاسبة د.مصطفى الأسمر يلقي كلمة خلال المؤتمر في العاصمة طرابلس. (ديوان المحاسبة)