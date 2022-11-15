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باتيلي: حزين على المعاناة العميقة لسكان الجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 02:00 مساء
باتيلي: حزين على المعاناة العميقة لسكان الجنوب الليبي
لقاء باتيلي مع مسؤولين محليين في سبها ووجهاء ومشايخ نشطاء بجامعة المدينة، 14 نوفمبر 2022، (البعثة الأممية)
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أعرب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي عن حزنه لدى سماعه عن المعاناة العميقة لسكان الجنوب الليبي.

جاء ذلك بعد لقائه المسؤولين المحليين في سبها، ووجهاء القبائل والأكاديميين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني أمس الإثنين في جامعة المدينة، حيث أبدى تقديره لكرم الضيافة، حسب تغريدة على حسابه بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

- باتيلي من سبها: البلد سيتفكك لو استمرت المراحل الانتقالية.. وهناك دول انقسمت مثل يوغسلافيا

وتابع باتيلي: «الناس الذين التقيت بهم يتوقون إلى انتخابات نيابية ورئاسية، ويتوقون إلى الأمن والازدهار، والتوصل إلى حل ليبي»، مضيفا: «شجعتهم على الوقوف بتصميم لإعادة بناء بلدهم وإحلال السلام في ليبيا».

وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستواصل دعوة القادة الليبيين إلى الارتقاء لمستوى مسؤوليتهم السياسية والأخلاقية؛ لإنهاء هذه الفترة الانتقالية التي استمرت 11 عاما، ومنح الشعب الاستقرار الذي يستحقه.

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