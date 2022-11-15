«أوراسيا ريفيو» يحذر من آثار وخيمة على ليبيا وخسائر اقتصادية جراء تغير المناخ

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

قال مركز «أوراسيا ريفيو» للدراسات والبحوث، إن تغير المناخ في ليبيا سيؤدي إلى موجات جفاف شديدة، وندرة المياه، وحرائق شديدة، وارتفاع منسوب مياه البحر وفيضانات وعواصف كارثية، وتراجع في التنوع البيولوجي، وتحديات في مجال الزراعة.

وأشار المركز ومقره ولاية أوريغون الأميركية، في تقرير اليوم الثلاثاء، إلى تأثر عديد القرى، مثل العوينية التي تعتبر الزراعة المصدر الرئيسي للدخل لمعظم سكانها، فعندما انطلقت الثورة في فبراير العام 2011، دفع العنف عديد المزارعين المحليين إلى هجر أراضيهم ومنازلهم بحثا عن الأمان، وبعد عدة سنوات عاد الفلاحون إلى القرية ليجدوا أراضيهم جافة، وتضررت البنية التحتية الحيوية بسبب الصراع، ودُمرت صهاريج المياه التي يستخدمها المزارعون في حالات الطوارئ في مواسم الجفاف.

انخفاض معدل هطول الأمطار

ولفت التقرير إلى انخفاض معدل هطول الأمطار في ليبيا بنحو ملياري متر مكعب من المياه سنويا بمعدل تراجع تجاوز 75%، وذلك بعد رصد 400 مليون متر مكعب فقط مخزنة داخل السدود.

واستنادا إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أكد التقرير أن تغير المناخ يهدد التنمية الاقتصادية والاستدامة في ليبيا، حيث سيؤدي استنزاف الموارد المائية، وتراجع الإنتاج الزراعي، إلى تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.

مقترحات لمواجهة الجفاف

واقترح باحثون إجراءات لمواجهة هذه التغيرات، من خلال توفير أغطية نباتية كبيرة في المدن التي تشهد تغيرات في درجات الحرارة، مع تطوير برامج رعاية لها. إضافة إلى إزالة الاعتداء على المصدر الأول لمياه الشرب في ليبيا، وهو النهر الصناعي، وتطوير الموارد المائية والاستفادة منها، وإعادة تأهيل السدود من أجل الحفاظ على المياه دون تسرب، والتركيز على الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

- مركز أميركي أوروبي: البصمة البيئية للمواطن الليبي ضمن الأسوأ في العالم

- المنفي أمام «كوب-27»: ليبيا من أكثر الدول حساسية للتغيرات المناخية

ويوصي الباحثون بالتعاقد مع شركات أجنبية لإعادة تدوير النفايات بأمان لحماية البيئة، وتطوير برامج حماية الساحل الليبي الذي يبلغ طوله نحو ألفي كيلومتر، مما يثير مخاوف بشأن الزيادات المتوقعة في درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر.