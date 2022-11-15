النيابة العامة تقرر حبس موظف بمراقبة الخدمات المالية في رقدالين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس موظف بمراقبة الخدمات المالية في بلدية رقدالين بتهمة الغدر بالأمانة بالتعاون مع مدير فرع مصرف الجمهورية بالبلدية.

وأشار بيان النيابة، المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إلى «نظر وكيل النيابة بمكتب النائب العام، المعلومات المرتبطة بواقعة كسب غير مشروع نشأ عن عملية مصرفية أنجزت في فرع مصرف الجمهورية - رقدالين».

النيابة: سلوك الموظف اتجه إلى الغدر بالأمانة

ونوه بأن «المحقق استدل على توجه سلوك هذا الموظف نحو الغدر بالأمانة التي يحملها؛ بتآمره مع مدير فرع المصرف؛ على ارتكاب جريمة تزوير صك مصرفي استعملاه في غرض الاستيلاء على مبلغ 1.5 مليون دينار من القيم المالية المرصودة للإيفاء بمرتبات الموظفين العموميين».

ولفت بيان النيابة إلى «أنهما تعمدا إدخاله في عمليات تحويل داخلي بغية تمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، حتى استيسر سحبه».

واتهمت النيابة «الموظف المنسوب إلى المراقبة بارتكاب جرائم: التزوير، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع مادية، فأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق»، كما «وجهت الجهات الضبطية بإنفاذ أمرها القاضي بضبط وإحضار مدير فرع المصرف».