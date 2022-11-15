وفاة الدبلوماسي غيث سيف النصر عن عمر ناهز 80 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

نعت عائلة سيف النصر أحد أبنائها، الدبلوماسي والخبير في الشأن الأفريقي، غيث سالم سيف النصر، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 80 عاما اليوم الثلاثاء.

وُلد الدبلوماسي الراحل في العام 1942، وسط أحداث الحرب العالمية الثانية، وهو ابن أسرة سيف النصر المعروفة في فزان، وكان عمه، حمد سيف النصر، أحد الرجال الثلاثة الذين قال عنهم المبعوث الدولي أدريان بلت إنهم مؤسسي الدولة الليبية المعاصرة ووحدتها.

أسَّس السفارة الليبية في أبوظبي

تخرج غيث في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة العام 1966، والتحق في سن 24 عاما بالعمل بدرجة ملحق في وزارة الخارجية بمقرها السابق في البيضاء، بعد اجتيازه مسابقة مخصصة لتعيين ملحقين.

وتقلد سيف النصر منصب محافظ سبها العام 1968 بقرار من مجلس الوزراء حينها، وبعد عام على تغيير النظام الملكي، قدم طلبا للعودة للعمل بوزارة الخارجية في العام 1970، ليتنقل بعد ذلك للعمل في عديد المواقع بداية من سفارة ليبيا في العاصمة المصرية القاهرة، ثم انتدابه إلى أبوظبي ليؤسس السفارة الليبية هناك العام 1972.

عمله كسفير في تشاد

واُختير في العام 1982 قنصلا عاما في سراييفو عاصمة جمهورية البوسنة والهرسك المستقلة إحدى جمهوريات يوغسلافيا الاتحادية قبل تفككها، وفي العام 1988 وبعد نهاية الحرب الليبية التشادية عُين كأول سفير هناك، قبل أن يعود العام 1996 إلى ديوان الوزارة بدرجة نائب مدير الإدارة الأفريقية، الذي أسهم من خلالها في أحد أبرز إنجازات الدبلوماسية الليبية وهي تأسيس تجمع دول الساحل والصحراء.

وشغل في العام 2001 منصب قنصلا عاما في جدة بالسعودية وممثلا لليبيا في منظمة المؤتمر الإسلامي (التعاون الإسلامي حاليا)، إلا أنه طلب العودة للعمل في ديوان الوزارة اعتراضا على بعض الممارسات، وعُين مديرا لإدارة الشؤون العربية حتى تقاعده العام 2004.