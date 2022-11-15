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نجاة رئيس «جمرك مصراتة» من محاولة اغتيال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 12:19 مساء
نجاة رئيس «جمرك مصراتة» من محاولة اغتيال
أعضاء مركز جمارك ميناء مصراتة خلال إلقاء بيانا بشأن محاولة اغتيال رئيس المركز، 15 نوفمبر 2022، (صفحة الجمارك على فيسبوك)
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أعلن أعضاء مركز جمرك ميناء مصراتة البحري نجاة رئيس المركز العقيد خالد ارحومة الضلعة من محاولة اغتيال.

وأطلق مجهولون النار على ارحومة خلال قيادته سيارته عائدا إلى مصراتة من العاصمة طرابلس، أمس الإثنين، وذلك حينما توقف للدخول إلى أحد المساجد لأداء صلاة المغرب، حسب بيان الأعضاء، الذي ألقوه في مقطع فيديو نشرته صفحة المركز على موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن ارحومة لم يصب في الحادث، بينما وقعت تلفيات وأضرار بسيارته، بينما لاذ المسلحون بالقرار في السيارة التي يستقلونها.

البيان يربط بين الحادث وضبطية مخدرات
وربط أعضاء المركز بين هذا الهجوم والضبطيات التي نفذت خلال الفترة السابقة، وآخرها شحنة المخدرات.

- النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة
- ضبط متهم في واقعة محاولة تهريب مخدرات داخل سيارات مستوردة إلى مصراتة

واختتموا: «نستنكر هذه العملية التي تمس عمل أعضاء مركز الجمارك، ونؤكد استمرارنا في عملنا، والمحافظة على أمن واستقرار بلادنا، ومكافحة جميع الآفات والسموم التي فتكت بشبابنا».

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