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السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 12:07 مساء
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني
مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية، الثلاثاء، مقارنة بتعاملات، الإثنين.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.89 دينار مقابل 4.90 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.06 دينار مقابل 5.05 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.77 دينار مقابل 5.76 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وبالنسبة لأسعار العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.30 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، في حين تراجع الدينار التونسي إلى 1.52 دينار مقابل 1.53 دينار.

واستقرت الليرة التركية عند مستوى 0.26 دينار، واليوان الصيني عند 0.69 دينار.

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