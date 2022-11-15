«الأرصاد»: شبورة على الساحل من شحات إلى درنة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ظهور شبورة مائية على الساحل من شحات إلى درنة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب.
- الرياح متغيرة الاتجاه، تتحول تدريجيا غدا إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر خفيف الموج إلى هادئ.
- درجة الحرارة تسجل 25 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار على الساحل من بنغازي إلى أقصى الساحل، مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على الساحل من شحات إلى درنة.
- الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، تتحول غدا إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تسجل 24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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