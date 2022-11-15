«الأرصاد»: شبورة على الساحل من شحات إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ظهور شبورة مائية على الساحل من شحات إلى درنة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب.

- الرياح متغيرة الاتجاه، تتحول تدريجيا غدا إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر خفيف الموج إلى هادئ.

- درجة الحرارة تسجل 25 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.