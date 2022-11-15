10 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة من 7 إلى 13 نوفمبر الجاري.

وقال المركز، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تسلم 173 عينة جرى فحصها بتقنية «Real Time PCR»، وبلغت الحالات السالبة 163 عينة، فيما تعافت 14 حالة، ولم تسجل وفيات جديدة.