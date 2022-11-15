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10 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 10:49 صباحا
10 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع
مركز عزل سرت، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة من 7 إلى 13 نوفمبر الجاري.

وقال المركز، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تسلم 173 عينة جرى فحصها بتقنية «Real Time PCR»، وبلغت الحالات السالبة 163 عينة، فيما تعافت 14 حالة، ولم تسجل وفيات جديدة.

الإصابات الإجمالية في ليبيا منذ وصول الوباء تتجاوز 507 آلاف حالة
وأوضح التحديث الأسبوعي للمركز أن نسبة الحالات الموجبة بلغت 5.78%، وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 507 آلاف و70 حالة منذ مارس 2020، فيما بلغ عدد الوفيات 6 آلاف و437 حالة، وعدد المتعافين 500 ألف و608 حالات، و39 حالة نشطة.

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