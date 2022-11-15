حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 15 نوفمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، بقاء الطقس دون تغير اليوم الثلاثاء على معظم المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، بقاء فرصة سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على بعض المناطق، والرياح متغيرة الاتجاه، تتحول غدا إلى جنوبية، نشطة السرعة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

تتكاثر السحب من حين إلى آخر على بعض مناطق سهل بنغازي، والمرج، والجبل الأخضر حتى أقصى الساحل الشرقي، مع سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة اليوم، وظهور ضباب خلال فترات الليل وصباح الغد على مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية فجنوبية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و25 درجة مئوية، ولا تتجاوز 19 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية غربية نشطة السرعة نسبيا على غدامس والحمادة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و26 درجة مئوية.