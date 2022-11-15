جهاز مشروعات الإسكان يبحث تنفيذ 3300 وحدة سكنية ببلدية الزنتان

ناقش جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق الجبل الغربي، اليوم الإثنين، تنفيذ 3300 وحدة سكنية ببلدية الزنتان.
جاء ذلك خلال اجتماع بديوان البلدية بالزنتان ضم عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي ومدير مكتب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق الجبل الغربي ومدير فرع شركة (ISU) للهندسة والإنشاءات الكورية وضابط الاتصال بالشركة، وفق بيان نشرته صفحة الجهاز على فيسبوك
بلدية الزنتان: الوضع الأمني يسمح بعودة الشركة الكورية
وتناول الاجتماع إمكانية عودة الشركة المتعاقد معها على تنفيذ 3300 وحدة سكنية بالبلدية، ومناقشة الأوضاع الأمنية داخل البلدية، بحيث تتمكن الشركة من العودة للعمل. وأكد عميد البلدية ومدير الأمن أن كل الظروف مواتية من الناحية الأمنية للعودة والاستمرار في تنفيذ المشروع.
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