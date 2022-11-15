ضبط شخص يمتهن السرقة بقوة السلاح في بوعطني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الإثنين، القبض على شخص يمتهن السلب من المواطنين بقوة السلاح في منطقة بوعطني، على إثر بلاغين من مواطنين بشأن تعرضهما للسرقة من الشخص نفسه.

وأفادت مديرية الأمن، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن مواطنا تقدم بشكوى لمركز شرطة بوعطني ضد أحد الأشخاص قام باقتحام محله التجاري بمنطقة بوعطني، وقام بتهديده بواسطة سلاح ناري، وأطلق ثلاث رصاصات من مسدسه باتجاهه تسبب إحداها في إصابة في وجهه ولاذ الشخص المطلوب الفرار.

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وأضاف البيان أن مواطنا آخر تقدم بشكوى ضد الشخص نفسه، حيث استوقفه وسلب مركبته بقوة السلاح.

وأوضح البيان أن أعضاء التحريات جمعوا معلومات حول المتهم، تفيد بوجوده بمستشفى الجلاء نظرا لتعرضه لكسر بيده إثر مشاجرة، وجرى ضبطه ونقله إلى المركز.

وتبين أن المتهم يدعى «م.م.ب»، مواليد 2000، واعترف بما نسب إليه، كما اتضح أنه مطلوب لدى مركز شرطة الكويفية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.