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«الرئاسي» يرفض منع انعقاد مجلس الدولة ويطلب توفير الحماية الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 01:30 صباحا
«الرئاسي» يرفض منع انعقاد مجلس الدولة ويطلب توفير الحماية الأمنية
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)
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طلب المجلس الرئاسي، مساء الإثنين، من الأجهزة الأمنية المختصة بالعمل على حماية وتوفير بيئة آمنة تضمن حرية التعبير للجميع، وفي الوقت نفسه سلامة القرار للمؤسسات السياسية، في إطار الإعلان الدستوري وخارطة الطريق.

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تعليقًا على الأحداث التي رافقت جلسة مجلس الدولة التي تعذر انعقادها في العاصمة طرابلس في وقت سابق اليوم.

«الرئاسي»: حق التعبير مكفول للجميع
وعبّر المجلس الرئاسي عن رفضه منع المجلس الأعلى للدولة من انعقاد جلسته العادية الـ 82، مذكّرًا في الوقت نفسه بأن حق التعبير مكفول للجميع في إطاره الدستوري.

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سجال بين الدبيبة والمشري
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومستشاره للأمن القومي إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي بالمسؤولية عن منع اجتماع أعضاء المجلس في طرابلس

لكن الدبيبة قال، في بيان، إن المعطيات التي تأكدت منها وزارة الدفاع تشير إلى أن المجموعة التي كانت متواجدة أمام مقر انعقاد المجلس عبارة عن «محتجين عددهم قليلاً»، و«فرقتهم قوة الردع وأمّنت المكان كاملاً»

وعاد المشري مجددا للرد بقوله: «لم يكن هناك محتج واحد، بل كانت هناك مدرعات وأسلحة ثقيلة تابعة لوزير الدفاع»، رافضا في الوقت نفسه توجيه الدبيبة تعليمات لوزارة الداخلية بتأمين مقر انعقاد المجلس غدًا، قائلاً إن «جلسة المجلس سنعقد بالظروف المناسبة لنا، ولست أنت من يقرر موعدها، ولا نريد تأمينك».

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