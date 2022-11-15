المشري مخاطبا الدبيبة: لا نريد تأمينك.. والجميع يعلم من يعقد الصفقات

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري «لم يكن هناك محتج واحد» أمام مقر انعقاد المجلس الأعلى للدولة في وقت سابق اليوم الإثنين، وذلك ردًا على بيان لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الذي قال إن المجموعة كانت عبارة عن محتجين «فرقتهم قوة الردع وأمّنت المكان كاملاً».

المشري: لم يكن هناك حتى محتج واحد

وأعاد المشري نشر بيان الدبيبة عبر حسابه على تويتر، وعلق قائلاً: «يستمر مسلسل التضليل، لم يكن هناك حتى محتج واحد، بل كانت هناك مدرعات وأسلحة ثقيلة تابعة لوزير الدفاع».

وردًا على تعليمات الدبيبة لوزارة الداخلية بتأمين مقر انعقاد مجلس الدولة غدًا الثلاثاء، قال المشري: «سنعقد جلسة المجلس بالظروف المناسبة لنا ولست أنت من يقرر موعدها، ولا نريد تأمينك».

المشري: صفقة المؤسسة الوطنية للنفط خير دليل

وأردف رئيس مجلس الدولة: «الجميع يعلم من الذي يعقد الصفقات وصفقة المؤسسة الوطنية للنفط خير دليل».

وفي بيانه اتهم الدبيبة طرفًا، لم يسمه، بمحاولة «القفز بعد نحو 11 عامًا من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية، عبر صفقة تقاسم سلطة تؤجل الانتخابات»، قائلاً إن «الشعب الليبي لن يقبل ذلك. ونحن وراؤه حتى تحقيقها».

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جلسة مجلس الدولة

وشهد اليوم أجواء متوترة على الصعيد السياسي، بعد اتهام رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومستشاره للأمن القومي إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي بالمسؤولية عن منع اجتماع أعضاء المجلس في طرابلس.

بعدها تقدم المشري إلى النائب العام المستشار الصديق الصور بشكوى ضد الدبيبة طالبه فيها بالتحقيق معه ومنعه من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات، كما طلب من المجلس الرئاسي بصفته «القائد الأعلى للجيش الليبي» فتح تحقيق عاجل بشأن الواقعة.

واشنطن وباريس تعلقان

في الأثناء، علقت السفارة الأميركية، عبر حسابها على «تويتر» قائلة: «إنّ التهديد باستخدام القوة من شأنه أن يزعزع الاستقرار ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية»، مؤكدة أنه «ليس طريقة مشروعة أو مستدامة لحل الخلافات السياسية في ليبيا».

كما قالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا عبر حسابها على تويتر إن بلادها تذكر بضرورة اجتماع مؤسسات الدولة بكل حرية وبدون عنف أو تخويف، مشيرة إلى أن «الحوار هو الطريق الوحيد لتهيئة الشروط لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت طبقا لرغبة الشعب».