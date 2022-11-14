شاهد في «وسط الخبر»: هل يحلق النسر الألماني في غيوم الأزمة الليبية؟

القاهرة - بوابة الوسط

أذاعت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الإثنين، مقابلة حصرية مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الذي قال إن الشعب الليبي يريد الخروج من الأزمة، لكنه ألمح إلى أن وجود معرقلين من الدول الأخرى أمر لا يساعد على حل الأزمة.

حدود الدور الألماني في الملف الليبي

وفتح البرنامج نقاشًا حول حدود الدور الألماني في الملف الليبي مع كل من: المستشارة الدبلوماسية صالحة اشتيوي، والخبير في العلاقات الدولية محمد اليمني.

- المشري يطلب من النائب العام التحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر

- المشري: حكومة الدبيبة «ميليشياوية» تريد فرض سيطرتها بالقوة (فيديو)

وفي ملف آخر، سلطت الحلقة الضوء على الأحداث التي رافقت الجلسة التي كانت مقررة للمجلس الأعلى للدولة، في ضوء اتهم رئيس المجلس خالد المشري، لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بمسؤوليته عن منع الاجتماع.

وظهر اليوم، أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة منع «ميليشيا مسلحة» تتبع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، الأعضاء من دخول قاعة الاجتماعات لعقد جلسة.

المشري يتهم الدبيبة بمنع جلسة مجلس الدولة

لاحقا تقدم المشري إلى النائب العام المستشار الصديق الصور بشكوى ضد الدبيبة طالبه فيها بالتحقيق معه ومنعه من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات، كما طلب من المجلس الرئاسي بصفته «القائد الأعلى للجيش الليبي» فتح تحقيق عاجل بشأن الواقعة.

وتحدث خلال حلقة اليوم عضو المجلس الأعلى للدولة وحيد برشان عن ملابسات الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس، وما ينوي المجلس اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البرنامج على صفحة الوسط

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر للموقع