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الدبيبة يفتتح معرض ليبيا الدولي العاشر للاتصالات بمشاركة 200 شركة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 نوفمبر 2022, 10:38 مساء
الدبيبة يفتتح معرض ليبيا الدولي العاشر للاتصالات بمشاركة 200 شركة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يفتتح معرض ليبيا الدولي العاشر للاتصالات وتقنية المعلومات، الإثنين 14 نوفمبر 2022 (حكومة الوحدة)
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افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، رفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مساء اليوم الإثنين، معرض ليبيا الدولي العاشر للاتصالات وتقنية المعلومات.

شارك في افتتاح المعرض المقام على أرضية معرض طرابلس الدولي، رئيس لجنة إدارة الشركة القابضة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات محمد عياد، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات عبد الباسط الباعور، ومدير الهيئة العامة للمعارض أبوبكر قنونة.

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الدبيبة يؤكد ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في مجال التقنية والاتصالات
وأجرى الدبيبة جولة داخل أجنحة المعرض، استمع خلالها إلى عدد من المشاركين والمهتمين بالمعرض، مجددا تأكيده على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في مجال التقنية والاتصالات، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة على «فيسبوك».

وتستمر أعمال المعرض من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 200 شركة ومؤسسة من القطاعين الخاص والعام.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يفتتح معرض ليبيا الدولي العاشر للاتصالات وتقنية المعلومات، الإثنين 14 نوفمبر 2022 (حكومة الوحدة)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يفتتح معرض ليبيا الدولي العاشر للاتصالات وتقنية المعلومات، الإثنين 14 نوفمبر 2022 (حكومة الوحدة)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يفتتح معرض ليبيا الدولي العاشر للاتصالات وتقنية المعلومات، الإثنين 14 نوفمبر 2022 (حكومة الوحدة)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يفتتح معرض ليبيا الدولي العاشر للاتصالات وتقنية المعلومات، الإثنين 14 نوفمبر 2022 (حكومة الوحدة)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يفتتح معرض ليبيا الدولي العاشر للاتصالات وتقنية المعلومات، الإثنين 14 نوفمبر 2022 (حكومة الوحدة)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يفتتح معرض ليبيا الدولي العاشر للاتصالات وتقنية المعلومات، الإثنين 14 نوفمبر 2022 (حكومة الوحدة)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يفتتح معرض ليبيا الدولي العاشر للاتصالات وتقنية المعلومات، الإثنين 14 نوفمبر 2022 (حكومة الوحدة)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يفتتح معرض ليبيا الدولي العاشر للاتصالات وتقنية المعلومات، الإثنين 14 نوفمبر 2022 (حكومة الوحدة)
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