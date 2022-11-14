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8 توجيهات من الطرابلسي لرؤساء مراكز الشرطة والتحقيق بمديريات أمن طرابلس الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 نوفمبر 2022, 09:33 مساء
8 توجيهات من الطرابلسي لرؤساء مراكز الشرطة والتحقيق بمديريات أمن طرابلس الكبرى
الطرابلسي متحدثا إلى رؤساء مراكز الشرطة والتحقيقات التابعة لمديريات أمن طرابلس الكبرى. الإثنين 14 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
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أصدر الوكيل العام لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المكلف تسيير مهام الوزارة، عماد الطرابلسي، خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، مع رؤساء مراكز الشرطة والتحقيق بمديريات أمن طرابلس الكبرى التي تضم «طرابلس، وجنزور، والجفارة، والنواحي الأربع، وتاجوراء، والقره بوللي» ثمانية توجيهات لضبط وتطوير العمل الأمني.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماع الطرابلسي مع رؤساء مراكز الشرطة والتحقيق بمديريات أمن طرابلس الكبرى خُصص لمناقشة الاحتياجات الضرورية اللازمة لتفعيل هذه المراكز على أكمل وجه.

توجيهات الطرابلسي
وشدد الطرابلسي خلال الاجتماع «على ضرورة إخلاص النية لله أولا ثم الوطن في تأدية الوظائف الموكلة»، و«الاهتمام بالانضباط» بين عناصر الشرطة و«إعداد الخطط الأمنية الكفيلة لتحقيق الغرض المؤسس من أجلها»، و«العمل الجاد لاكتشاف القضايا المجهولة» و«العمل التكاملي مع الأجهزة والإدارات التابعة للوزارة».

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كما شملت توجيهات الطرابلسي لرؤساء مراكز الشرطة والتحقيق بمديريات أمن طرابلس الكبرى التشديد على ضرورة «التركيز على الجوانب الفنية والتقنية في ربط المنظومات وقواعد البيانات»، و«عقد دورات مكثفة في مجال التحريات وجمع الاستدلالات الجنائية» وكذلك «التعاون مع النيابات العامة والتخصصية».

احتياجات مديريات أمن طرابلس الكبرى
وطمأن الطرابلسي خلال الاجتماع رؤساء مراكز الشرطة بمديريات أمن طرابلس الكبرى بتوفير كافة الإمكانات التي تحتاجها المراكز وكذلك إجراء الصيانات اللازمة من خلال مكتب المشروعات بوزارة الداخلية، إضافة إلى دعم مديريات الأمن بالقوة العمومية الكافية للنهوض بمستوى الأداء بمختلف المكاتب والمراكز والأقسام التابعة لها.

وأضافت وزارة الداخلية أن الطرابلسي استمع خلال الاجتماع من رؤساء مراكز الشرطة والتحقيق بمديريات أمن طرابلس الكبرى لشروح وملاحظات وافية حول المشاكل والصعوبات التي تواجههم والحلول المقترحة لمعالجتها بما يضمن تحسين مستوى الأداء والارتقاء بالعمل الأمني داخل هذه المراكز، باعتبارها القاعدة الأساسية لأي عمل أمني يحتاجه المواطن.

اجتماع الطرابلسي مع رؤساء مراكز الشرطة والتحقيقات التابعة لمديريات أمن طرابلس الكبرى. الإثنين 14 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
اجتماع الطرابلسي مع رؤساء مراكز الشرطة والتحقيقات التابعة لمديريات أمن طرابلس الكبرى. الإثنين 14 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
اجتماع الطرابلسي مع رؤساء مراكز الشرطة والتحقيقات التابعة لمديريات أمن طرابلس الكبرى. الإثنين 14 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
اجتماع الطرابلسي مع رؤساء مراكز الشرطة والتحقيقات التابعة لمديريات أمن طرابلس الكبرى. الإثنين 14 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
اجتماع الطرابلسي مع رؤساء مراكز الشرطة والتحقيقات التابعة لمديريات أمن طرابلس الكبرى. الإثنين 14 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
اجتماع الطرابلسي مع رؤساء مراكز الشرطة والتحقيقات التابعة لمديريات أمن طرابلس الكبرى. الإثنين 14 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
اجتماع الطرابلسي مع رؤساء مراكز الشرطة والتحقيقات التابعة لمديريات أمن طرابلس الكبرى. الإثنين 14 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
اجتماع الطرابلسي مع رؤساء مراكز الشرطة والتحقيقات التابعة لمديريات أمن طرابلس الكبرى. الإثنين 14 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
الطرابلسي يتوسط رؤساء مراكز الشرطة والتحقيقات التابعة لمديريات أمن طرابلس الكبرى. الإثنين 14 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
الطرابلسي يتوسط رؤساء مراكز الشرطة والتحقيقات التابعة لمديريات أمن طرابلس الكبرى. الإثنين 14 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
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