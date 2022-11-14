شاهد في «اقتصاد بلس»: مليارا دولار قيمة الصادرات التركية لليبيا في 10 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الإثنين، الضوء على إعلان مجلس المصدرين الأتراك تجاوز صادرات تركيا إلى ليبيا قيمة ملياري دولار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية أكتوبر من العام الماضي.

وتشير أرقام مجلس المصدرين الأتراك إلى أن الصادرات التركية إلى ليبيا خلال الفترة المذكورة زادت بنسبة 3.3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري ملياري و24 مليون دولار، ووفق ما نقلت وكالة أنباء «الأناضول».

وفي أبريل الماضي 2021، أكد رئيس مجلس العمل التركي - الليبي في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، مرتضى قرنفيل، أنهم يهدفون لرفع حجم الصادرات التركية إلى ليبيا إلى مستوى عشرة مليارات دولار سنويا، مشيرا إلى أن الفرص متاحة في ليبيا للاستثمارات السريعة في بعض القطاعات، مثل الطاقة والصناعات الدفاعية والمواد الغذائية وإعادة التدوير.

مجلس رجال الأعمال الليبي الياباني

وفي جزء آخر من البرنامج، تطرقت الحلقة إلى تطورات إنشاء مجلس رجال الأعمال الليبي الياباني، بهدف زيادة حجم الاستثمارات وتنويعها وتبادل التجارب والخبرات، وتنفيذ برامج تدريب في قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة.

وفي 13 أكتوبر الماضي، اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، مع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى دولة ليبيا، لبحث آلية استئناف عمل الشركات اليابانية بدولة ليبيا، وسبل تعزيز التعاون التجاري ومساهمة الشركات اليابانية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والمستهدفة بخطة حكومة الوحدة الوطنية.

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