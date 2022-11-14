«طرابلس المركز» تبحث التعاون مع مالطا لتنفيذ مشاريع تنموية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث المجلس البلدية طرابلس المركز، اليوم الإثنين، التعاون مع الجانب المالطي في تنفيذ بعض المشروعات التنموية، ومنها مشروع تحوير وإعادة تحوير القمامة ومعالجة المياه والصرف الصحي.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر المجلس البلدي مع وكيل وزارة الخارجية المالطي وسفيرها لدى ليبيا، وفق بيان نشرته صفحة البلدية على «فيسبوك».

- الدبيبة يتفقد أعمال التوسعة والتطوير ببلدية طرابلس المركز

كان في استقبال الوفد عميد وأعضاء المجلس البلدي، حيث قام الوفد بجولة ببعض المرافق الأثرية بطرابلس، وفق البيان.

مباحثات بين مالطا وحكومة الوحدة الوطنية

وأمس عقد وزير الخارجية المالطي إيان بورج، عدة لقاءات في العاصمة طرابلس، شملت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وناقش خلالها التعاون في مجالات الطاقة، وفتح الملف الجوي بين البلدين.

جانب من زيارة وكيل وزارة الخارجية المالطي وسفيرها لدى ليبيا لبلدية طرابلس المركز، الإثنين 14 نوفمبر 2022 (صفحة البلدية على فيسبوك)