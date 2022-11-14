البنك الدولي يبدأ تفعيل 3 برامج صحية في ليبيا مطلع العام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن فريق العمل الخاص بالبنك الدولي في ليبيا، اليوم الإثنين، بدء تفعيل ثلاثة برامج صحية في البلاد مطلع العام المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك».

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ثلاثة برامج صحية

وناقش الوزير مع الفريق الدولي تفعيل ثلاثة برامج رئيسية وهي «الموارد البشرية، والنفقات الصحية الاقتصادية، والرعاية الصحية الأولية»، التي يعمل عليها الفريق مع خبراء من وزارة الصحة.

وقدم فريق البنك الدولي شرحا وافيا للبرامج التي اعتمدوها، مؤكدين أن بدء التطبيق الفعلي سيكون بداية العام المقبل بالتنسيق مع المرافق الصحية، وفق البيان.

الاستفادة من خبرات البنك الدولي

وأكد أبوجناح أن ليبيا تعد جزءا من البنك الدولي ومن الدول الداعمة لعمله، مشددا على ضرورة الاستفادة من الخبرات التي يقدمها البنك، خاصة في دعم القطاعات وتقديم المشورة الفنية، بالتنسيق مع وزارة المالية والإدارة المختصة بوزارة الصحة.

وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح يستقبل فريق العمل الخاص بالبنك الدولي في ليبيا، الإثنين 14 نوفمبر 2022 (وزارة الصحة)