مهندس الاتفاقية البحرية التركية: ليبيا ستخسر 40 ألف كيلومتر في حال توقيع اتفاقية مع اليونان

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر رئيس الأركان السابق للقوات البحرية التركية، الأدميرال جهاد يايجي، أن ليبيا ستخسر 40 ألف كيلومتر مربع في حال توقيع اتفاقية الاختصاص البحري مع اليونان.

وقال يايجي، الملقب بـ«مهندس الاتفاقية البحرية» بين أنقرة وطرابلس، إن لكل دولة الحق السيادي في توقيع أي اتفاق، لكنه استدرك بأن هناك معلومات خاطئة بشأن الحدود بين تركيا وليبيا، والتي قيل إنها تتعارض مع مصالح بعض الجزر اليونانية.

وأوضح، في مقابلة مع جريدة «كاثمريني» اليونانية نشرت مساء الأحد، أنه رسم الخط الذي يربط بين سواحل تركيا وليبيا، ويمر بمنطقة 40 ميلا من جزيرة كريت، مؤكدا أن تركيا لا تتدخل في المياه الإقليمية لأي دولة.

يايجي: مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا لا تتطلب موافقة مجلس النواب الليبي

وأضاف أن مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا لا تتطلب «بموجب القانون» لموافقة مجلس النواب الليبي، مدللا على رأيه بـ«عدم وجود برلمان منتخب في ليبيا حاليا، فمنذ ثماني سنوات لم تُجرَ أي انتخابات لتجديده»، وفق تعبيره.

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وقال يايجي إنه التقى أعضاء مجلس النواب قبل أشهر، وأعربوا عن مخاوفهم بسبب ما سماه «الدعاية اليونانية» التي تقول إن ليبيا فقدت منطقة بحرية واضطرت لتوقيع اتفاق مع تركيا للاستيلاء على حقوقها البحرية.

ويضيف المسؤول التركي أنه أبلغ الوفد البرلماني وقتها بقوله: «كنا سنكسب منطقة بحرية أكبر، إذا كان لدينا اتفاقية مع اليونان»، متابعا: «استطعت أن أوضح لهم أنهم إذا وقعوا اتفاقية الاختصاص البحري مع اليونان كانوا سيخسرون ما لا يقل عن 40 ألف كيلومتر مربع من المساحة البحرية مقارنة بالاتفاقيات التي وقعوها مع تركيا، بعدما عرضت عليهم مخططا بالعروض اليونانية وقارنتها بالعرض التركي».

زيارة وفد مجلس النواب لتركيا

وزار وفد مجلس النواب تركيا خلال شهر ديسمبر 2021، حيث التقى الأدميرال جهاد يايجي، الذي شدد على «أهمية الاتفاقية التركية الليبية البحرية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين»، معتبرين أنها «تصب في مصلحة ليبيا وسيقومون بحمايتها»، حيث تلقى الوفد معلومات مفصلة عن الاتفاقية البحرية، وفق حساب مركز الاستراتيجيات البحرية والعالمية التركية على «تويتر».

لكن مجلس النواب عاد ليعبر عن احتجاجه مطلع أكتوبر على توقيع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اتفاقا مبدئيا مع تركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، في مؤتمر أُقيم بطرابلس وقتها، إن المذكرة واحدة من عدة اتفاقيات ضمن مذكرة تفاهم حول قضايا اقتصادية تهدف إلى استفادة البلدين.

وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا تهدف إلى تطوير مشاريع استكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، إن أثينا تتطلع إلى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع ليبيا «عندما توجد حكومة منتخبة في البلاد».