المشري يطلب من النائب العام التحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر

القاهرة - بوابة الوسط

طلب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، من النائب العام التحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ومنعه من السفر إلى حين الانتهاء من التحقيقات في واقعة محاصرة «قوة حماية الدستور» لمكان اجتماع المجلس الذي كان مقررا اليوم الإثنين في العاصمة طرابلس.

وتقدم المشري إلى النائب العام المستشار الصديق الصور بشكوى اتهم فيها إلى جانب الدبيبة كل من مستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي بالمسؤولية عن واقعة محاصرة مكان اجتماع المجلس من قِبل «قوة حماية الدستور».

المشري: قوة حماية الدستور منعت انعقاد مجلس الدولة

كما طلب المشري في شكواه التي نشرها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» من النائب العام توجيه عدة تهم إلى الثلاثة منها «استعمال القوة ضد سلطات الدولة، والاعتداء عليها، والتهديد باستعمال القوة ضد موظف عمومي، وسوء استعمال السلطة»، مع «منعهم من السفر إلى حين استكمال التحقيق».

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وقال المشري في شكواه إن «قوة حماية الدستور» طوقت مقر انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للدولة وعرقلت سير العملية السياسية وقيام مؤسسات الدولة الدستورية والتنفيذية والقيام بالتشويه الإعلامي لمؤسسة سيادية»، مؤكدا أن ارتكاب هذه الأعمال «عمدا يعد جملة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون».

المشري يوجه 4 اتهامات للدبيبة

ووجه المشري ثلاث تهم للدبيبة ومستشاره للأمن القومي واللافي منها «استعمال القوة ضد سلطات الدولة» من خلال منع المجلس الأعلى للدولة من ممارسة مهامه، و«الاعتداء على سلطات الدولة» عبر تعمد عرقلة العملية السياسية والوصول إلى الانتخابات والمراحل والحكومة الانتقالية، و«استعمال القوة أو التهديد ضد الموظف العمومي» حيث إن قوة حماية الدستور استعملت التهديد لمنع انعقاد المجلس، إضافة إلى «سواء استعمال السلطة» و«الاعتداء على حقوق المواطن السياسية».

وطلب المشري في شكواه من النائب العام سرعة التحقيق في هذه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والكفيلة حيال المعنيين حمايةً للحق العام وتحقيقا للعدالة، إضافة إلى منعهم من السفر إلى حين الانتهاء من التحقيقات»، منوها بأنه ينتظر إعلامه بها.