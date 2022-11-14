«تأسيسية الدستور» تقاضي الأجسام السياسية أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط

قررت لجنة التواصل المكلفة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، اللجوء إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لمقاضاة من وصفتهم بـ«سلطات الأمر الواقع» في ليبيا، متهمة إياها بمنع الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة في 29 يوليو 2017.

وقالت اللجنة في بيان تلقته «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إنها عقدت يوم السبت «اجتماعا تشاوريا» استعرضت فيه «إمكانية اللجوء للقضاء الدولي للفصل في الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الأجسام التشريعية والقضائية المتعلقة بالاعتداء الصارخ على حق الشعب في تقرير مصيره والعبث بإرادته واغتصابها وإخراجها من سياقها الطبيعي».

اتهامات لجنة التواصل

واتهمت اللجنة «الأجسام التشريعية والقضائية» بـ«منع الشعب من الاستفتاء على مشروع الدستور، وتشكيل لجان مجهولة الهوية لتعديل مشروع الدستور قبل عرضه للاستفتاء وبتأييد من بعثة الأمم المتحدة التي أصبح مبعوثوها هم الحكام الفعليين للبلاد».

وأوضحت لجنة التواصل أن كل ذلك جرى «بالاتكاء على تعليق العمل بالدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وفي سابقة لم تشهدها أي دولة، وهو ما يعد إنكارا للعدالة واعتداء على حق أساسي يستمد جذوره من جميع الرسالات السماوية، والمواثيق الدولية، وهو الحق في اللجوء للقضاء».

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وأكدت لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في بيانها أن أعضاءها تدارسوا خلال اجتماعهم هذه الخطوة «باعتبارها المخرج الوحيد أمام رفض القضاء الإداري للطعون التي رفعت له باعتبار أن ذلك من أعمال السيادة، وتختص به الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، يقابله إقفال المحكمة الدستورية منذ 2016، ولا تزال إلى اليوم معطلة عن العمل لأسباب سياسية».

هيئة الدستور تعتزم مقاضاة 5 جهات أمام المحكمة الأفريقية

وقالت اللجنة في بيانها إنه «إزاء ما تقدم قرر الأعضاء اللجوء إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وفقا للمادة (1) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وكذلك الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ضد كل من 1- رئيس المجلس الرئاسي وأعضاؤه، 2- رئيس حكومة الوحدة الوطنية 3- رئيس مجلس النواب 4- رئيس المجلس الأعلى للدولة 5- رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا، تأسيسا بأن سلطات الأمر الواقع في ليبيا وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة وسفراء الدول الأجنبية، قد انتهكت مبادئ أساسية استقر عليها ضمير البشرية وتضمنها مواثيق دولية».

كما قررت لجنة التواصل خلال الاجتماع« تكليف عضوين من أعضاء اللجنة لإجراء الترتيبات اللازمة لرفع الدعوى أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك تشكيل فريق إعلامي لتولي متابعة هذا الحدث ونشره على المستوى الوطني والدولي».

حكم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان بشأن الحالة التونسية

وفي 21 سبتمبر الماضي أصدرت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حكما ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد وطالبته بالعودة للديمقراطية الدستورية وإلغاء عدة مراسيم. ونص حكم المحكمة الأفريقية على إلغاء الأوامر الرئاسية للرئيس قيس سعيد الصادرة في سبتمبر 2021، التي أعفى بموجبها رئيس الحكومة وزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة.

وقالت إنها تنظر في هذه القضية نظرا لغياب المحكمة الدستورية (في تونس)، ولا توجد محكمة أخرى أو جهاز لدى الدولة المدعى عليها يمكنه النظر في المنازعات الدستورية ذات الصلة بسلطات الرئيس والمرفوعة من قبل الأفراد العاديين.