Atwasat

«تأسيسية الدستور» تقاضي الأجسام السياسية أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 نوفمبر 2022, 04:43 مساء
«تأسيسية الدستور» تقاضي الأجسام السياسية أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان
شعار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قررت لجنة التواصل المكلفة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، اللجوء إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لمقاضاة من وصفتهم بـ«سلطات الأمر الواقع» في ليبيا، متهمة إياها بمنع الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة في 29 يوليو 2017.

وقالت اللجنة في بيان تلقته «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إنها عقدت يوم السبت «اجتماعا تشاوريا» استعرضت فيه «إمكانية اللجوء للقضاء الدولي للفصل في الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الأجسام التشريعية والقضائية المتعلقة بالاعتداء الصارخ على حق الشعب في تقرير مصيره والعبث بإرادته واغتصابها وإخراجها من سياقها الطبيعي».

اتهامات لجنة التواصل
واتهمت اللجنة «الأجسام التشريعية والقضائية» بـ«منع الشعب من الاستفتاء على مشروع الدستور، وتشكيل لجان مجهولة الهوية لتعديل مشروع الدستور قبل عرضه للاستفتاء وبتأييد من بعثة الأمم المتحدة التي أصبح مبعوثوها هم الحكام الفعليين للبلاد».

وأوضحت لجنة التواصل أن كل ذلك جرى «بالاتكاء على تعليق العمل بالدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وفي سابقة لم تشهدها أي دولة، وهو ما يعد إنكارا للعدالة واعتداء على حق أساسي يستمد جذوره من جميع الرسالات السماوية، والمواثيق الدولية، وهو الحق في اللجوء للقضاء».

- «تنسيقية الأحزاب» تبحث المسار الدستوري مع أعضاء بـ«تأسيسية الدستور»
- طعن دستوري من عضوين بـ«تأسيسية الدستور» ضد التعديل الدستوري الثاني عشر
- 33 حزبا سياسيا تقدم مقترحات لتعديل نصوص بعض مواد مشروع الدستور

وأكدت لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في بيانها أن أعضاءها تدارسوا خلال اجتماعهم هذه الخطوة «باعتبارها المخرج الوحيد أمام رفض القضاء الإداري للطعون التي رفعت له باعتبار أن ذلك من أعمال السيادة، وتختص به الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، يقابله إقفال المحكمة الدستورية منذ 2016، ولا تزال إلى اليوم معطلة عن العمل لأسباب سياسية».

هيئة الدستور تعتزم مقاضاة 5 جهات أمام المحكمة الأفريقية
وقالت اللجنة في بيانها إنه «إزاء ما تقدم قرر الأعضاء اللجوء إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وفقا للمادة (1) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وكذلك الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ضد كل من 1- رئيس المجلس الرئاسي وأعضاؤه، 2- رئيس حكومة الوحدة الوطنية 3- رئيس مجلس النواب 4- رئيس المجلس الأعلى للدولة 5- رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا، تأسيسا بأن سلطات الأمر الواقع في ليبيا وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة وسفراء الدول الأجنبية، قد انتهكت مبادئ أساسية استقر عليها ضمير البشرية وتضمنها مواثيق دولية».

كما قررت لجنة التواصل خلال الاجتماع« تكليف عضوين من أعضاء اللجنة لإجراء الترتيبات اللازمة لرفع الدعوى أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك تشكيل فريق إعلامي لتولي متابعة هذا الحدث ونشره على المستوى الوطني والدولي».

حكم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان بشأن الحالة التونسية
وفي 21 سبتمبر الماضي أصدرت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حكما ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد وطالبته بالعودة للديمقراطية الدستورية وإلغاء عدة مراسيم. ونص حكم المحكمة الأفريقية على إلغاء الأوامر الرئاسية للرئيس قيس سعيد الصادرة في سبتمبر 2021، التي أعفى بموجبها رئيس الحكومة وزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة.

وقالت إنها تنظر في هذه القضية نظرا لغياب المحكمة الدستورية (في تونس)، ولا توجد محكمة أخرى أو جهاز لدى الدولة المدعى عليها يمكنه النظر في المنازعات الدستورية ذات الصلة بسلطات الرئيس والمرفوعة من قبل الأفراد العاديين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تكشف فحوى أحدث رسائل وزارة الرياضة للجنة الأولمبية الليبية

«بوابة الوسط» تكشف فحوى أحدث رسائل وزارة الرياضة للجنة الأولمبية الليبية
حزب العمال الكردستاني ينفي أي دور له بانفجار إسطنبول

حزب العمال الكردستاني ينفي أي دور له بانفجار إسطنبول
شركات الموضة مسؤولة عن 4% من انبعاثات غازات الدفيئة بما تعادل حصة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا

شركات الموضة مسؤولة عن 4% من انبعاثات غازات الدفيئة بما تعادل حصة ألمانيا وفرنسا...
«بوابة الوسط» تستعرض جولة الدوري الممتاز الخامسة وأجندة المؤجلات

«بوابة الوسط» تستعرض جولة الدوري الممتاز الخامسة وأجندة المؤجلات
المصرية ميار شريف تواصل الصعود العالمي وتتوج بلقب كولينا للتنس في تشيلي

المصرية ميار شريف تواصل الصعود العالمي وتتوج بلقب كولينا للتنس في تشيلي
تصريحات كريستيانو تزلزل مانشستر: تعرضت للخيانة في يونايتد ولا أحترم تين هاغ أما روني فلديه عقدة

تصريحات كريستيانو تزلزل مانشستر: تعرضت للخيانة في يونايتد ولا أحترم تين هاغ أما ...
تركيا ترفض تعازي واشنطن على خلفية تفجير إسطنبول

تركيا ترفض تعازي واشنطن على خلفية تفجير إسطنبول
كاركاتير حليم - القطاع المصرفي

كاركاتير حليم - القطاع المصرفي
«دربي بنغازي» دون أهداف.. و«الأخضر» يخطف ثلاث نقاط من «التحدي»

«دربي بنغازي» دون أهداف.. و«الأخضر» يخطف ثلاث نقاط من «التحدي»
كأس العالم تحط رحالها في قطر بانتظار ضربة البداية

كأس العالم تحط رحالها في قطر بانتظار ضربة البداية
جائزة البرازيل الكبرى: راسل يفتتح باكورة انتصاراته

جائزة البرازيل الكبرى: راسل يفتتح باكورة انتصاراته
مكافأة أميركية 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن الداعشي «أبوعلي التونسي».. فمن هو؟

مكافأة أميركية 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن الداعشي «أبوعلي التونسي».. فمن ...
وفاة وزير التعليم العالي في حكومة باشاغا بعد صراع مع المرض

وفاة وزير التعليم العالي في حكومة باشاغا بعد صراع مع المرض
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التحدي والأخضر في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التحدي والأخضر في «دورينا»
وزير المالية البريطاني يتحدث عن «قرارات صعبة» وينذر برفع الضرائب

وزير المالية البريطاني يتحدث عن «قرارات صعبة» وينذر برفع الضرائب
استعدادات مكثفة لنصف ماراثون طرابلس في نسخته الخامسة (صور)

استعدادات مكثفة لنصف ماراثون طرابلس في نسخته الخامسة (صور)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 0 - 0 الأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 0 - 0 الأهلي بنغازي
سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا

سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع الدولار واليورو أمام الدينار في السوق الموازية
ارتفاع الدولار واليورو أمام الدينار في السوق الموازية
ضبط خضراوات غير صالحة للاستهلاك خلال جولة تفتيشية في البيضاء (صور)
ضبط خضراوات غير صالحة للاستهلاك خلال جولة تفتيشية في البيضاء ...
المشري: حكومة الدبيبة «ميليشياوية» تريد فرض سيطرتها بالقوة (فيديو)
المشري: حكومة الدبيبة «ميليشياوية» تريد فرض سيطرتها بالقوة ...
باتيلي يصل سبها ويلتقي مجلسها البلدي وأكاديميين ونشطاء
باتيلي يصل سبها ويلتقي مجلسها البلدي وأكاديميين ونشطاء
مباحثات أمنية ليبية - تركية في طرابلس
مباحثات أمنية ليبية - تركية في طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري...
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة...
مديرية أمن تاجوراء تكشف معلومات جديدة بشأن واقعة خطف امرأة وأطفالها
مديرية أمن تاجوراء تكشف معلومات جديدة بشأن واقعة خطف امرأة ......
المزيد
الدبيبة يؤكد ضرورة تصحيح أوضاع شركة البريقة وتنظيم ملف المحروقات
الدبيبة يؤكد ضرورة تصحيح أوضاع شركة البريقة وتنظيم ملف ......
المشري يطلب من النائب العام التحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر
المشري يطلب من النائب العام التحقيق مع الدبيبة ومنعه من ......
«تأسيسية الدستور» تقاضي الأجسام السياسية أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان
«تأسيسية الدستور» تقاضي الأجسام السياسية أمام المحكمة ......
مباحثات أمنية ليبية - تركية في طرابلس
مباحثات أمنية ليبية - تركية في طرابلس...
باتيلي يصل سبها ويلتقي مجلسها البلدي وأكاديميين ونشطاء
باتيلي يصل سبها ويلتقي مجلسها البلدي وأكاديميين ونشطاء...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط