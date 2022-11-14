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مباحثات أمنية ليبية - تركية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 نوفمبر 2022, 03:46 مساء
مباحثات أمنية ليبية - تركية في طرابلس
اجتماع مسؤولي وزارة الداخلية مع وفد وزارة الداخلية التركي في طرابلس، الإثنين 14 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
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أجرى مسؤولون من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، مباحثات أمنية مع مستشار وزارة الداخلية التركية العقيد محمد ساورا وضابط اتصال الوزارة، وسكرتير ثالث بوزارة الخارجية، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وترأس الجانب الليبي في الاجتماع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، وحضره كل من رئيس جهاز المباحث الجنائية اللواء محمود عاشور، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء علي النويصري، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل اللواء البشير بالنور، ومدير مكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء طارق كعيبة.

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تفاصيل المباحثات الأمنية بين ليبيا وتركيا
وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع «تناول مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال العمل الأمني وعلى الأخص المواضيع المتعلقة بالبرامج التدريبية على الصعيدين الداخلي والخارجي للرفع من مهارات وقدرات منتسبي الوزارة بمختلف مكوناتها وتدريبهم لمكافحة الجرائم كافة، والمحافظة على الأمن بما يلبي تطلعات وزارة الداخلية».

مباحثات أمنية ليبية - تركية في طرابلس
مباحثات أمنية ليبية - تركية في طرابلس
مباحثات أمنية ليبية - تركية في طرابلس
اجتماع مسؤولي وزارة الداخلية مع وفد وزارة الداخلية التركي في طرابلس، الإثنين 14 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
اجتماع مسؤولي وزارة الداخلية مع وفد وزارة الداخلية التركي في طرابلس، الإثنين 14 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
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